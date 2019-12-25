В Весёлом Посёлке мать и бабушка избили 12-летнюю девочку

на улице её обнаружили полицейские, патрулирующие улицу.

В историческом районе Санкт-Петербурга, расположенном на правом берегу реки Невы, в Весёлом Посёлке сотрудники полиции ночью обнаружили 12-летнюю девочку. Её оперативно доставили в Детскую больницу №1.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 4 октября она сбежала из квартиры на проспекте Большевиков после того, как её избили мать и бабушка. По факту произошедшего проводится проверка службой по делам несовершеннолетних.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель "четырки" сбил двух девушек на электросамокате в Металлострое.

Фото: Piter.TV