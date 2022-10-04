Водитель "четырки" сбил двух девушек на электросамокате в Металлострое

Подростки не спешились и пытались проехать на красный.

Вечером субботу, 5 октября, на регулируемом перекрестке Петрозаводского шоссе и улицы Плановая в посёлке Металлострой были сбиты две девушки: 14 и 15 лет. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24-летний водитель "ВАЗ-2114" (в народе её называют "четыркой") в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на подростков, которые ехали на одном электросамокате.

Девушки пытались переехать проезжую часть, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП обе пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Стерлитамаке автомобиль уехал с места ДТП без водителя после столкновения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области