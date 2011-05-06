О пострадавших в ДТП не сообщается.

В Стерлитамаке автомобиль уехал с места ДТП без водителя после столкновения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, у машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем. В результате неполадки транспортное средство уехало без водителя. Автомобиль двигался на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья, затем врезался в другие машины, припаркованные у магазина. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее мы сообщали, что три грузовика столкнулись на трассе в Иркутской области.

Видео: Telegram/ Baza