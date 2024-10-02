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Три грузовика столкнулись на трассе в Иркутской области

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Отмечается, что все участники дорожной аварии от госпитализации отказались.

Три грузовика столкнулись на трассе в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 1 октября вблизи поселка Шумский. Участниками аварии стали крупнотоннажные автомобили Volvo, Mercedes-Benz Actros и Sany. В результате ДТП большегрузы получили механические повреждения. Отмечается, что все участники дорожной аварии от госпитализации отказались. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек.

Видео: Госавтоинспекция Иркутской области

Теги: грузовики, дтп, иркутская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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