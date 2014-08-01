На место прибыли сотрудники ДПС и бригады скорой помощи.

В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе Царицыно на Каспийской улице. В результате столкновения автобуса и "Газели" пострадали девять взрослых и двое детей. На место прибыли сотрудники ДПС. Также работают две бригады скорой помощи. У одной из пострадавших перелом носа и выбиты передние зубы.

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Фото: Piter.tv