В Госдуме объяснили идею разрешить россиянам делиться пенсионными баллами

По словам депутата, в этом решении есть два плюса.

Депутат Госдумы Сергей Леонов объяснил идею разрешить россиянам делиться пенсионными баллами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, в этом решении есть два плюса. Преимуществом первого плюса является то, что если у гражданина РФ хорошая динамика накопления пенсионных баллов, то уже в 40-45 лет он может поделиться ими с родителями. Вторым плюсом Леонов считает способность такого решения повысить стимул рождаемости. Он уточнил, что в случае принятия закона родителям будет "выгодно" иметь больше детей.

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Фото: Piter.tv