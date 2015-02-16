Политолог Мамрадзе объяснил, почему премьера Грузии не пустили на прием к Байдену

Он назвал это решение "мальчишеской выходкой", которая со стороны государства выглядит не к лицу.

Политолог Петре Мамрадзе объяснил, почему премьера Грузии Ираклия Кобахидзе не пустили на прием к президенту СШ Джо Байдену. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, Вашингтон хотел показать сторонникам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что другой оппозиции в Грузии нет, и выразить свою поддержку. Он назвал это решение "мальчишеской выходкой", которая со стороны государства выглядит не к лицу. Происходящее политолог связал с предстоящими Грузии выборами

Ранее аналитик Хайдер объяснил, почему Центробанк не вернет инфляцию к 4% в ближайшие два года.

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