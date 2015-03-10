Аналитик Хайдер объяснил, почему Центробанк не вернет инфляцию к 4% в ближайшие два года

По словам эксперта, рост ключевой ставки не оказал нужного давления на инфляцию.

Финансовый аналитик Юлия Хайдер объяснил, почему Центробанк РФ не вернет инфляцию к 4% в ближайшие два года. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, рост ключевой ставки не оказал нужного давления на инфляцию. Хайдер подчеркнула, что рост цен приводит к индексации тарифов, пенсий, уровня МРОТ и государственных выплат. Аналитик считает, что в 2025 году Центробанк повысит ставку до 23%. Она отметила, что это даст импульс к формированию накоплений среди граждан, которым станет выгодно размещать деньги на депозитах.

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Фото: Piter.tv