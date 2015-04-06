Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с расстройствами изменится осенью

Сергей Леонов сообщил о нововведениях в сфере здравоохранения.

На российской территории с первого сентября изменится порядок диспансерного наблюдения за пациентами с вызванными наркоманией или алкоголизмом психическими расстройствами. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий из нижней палаты, представляющий ЛДПР, уточнил, что теперь будут введены четыре группы наблюдения за пациентами в зависимости от вида употребляемых веществ. Кроме этого правки вносятся в периодичность диспансерного приема. При ремиссии от одного года до двух лет такие пациенты будут осматриваться не реже одного раза в каждые два месяца.

Тогда как ранее врач принимал таких больных раз в 6 недель. Диспансерное наблюдение сможет проводиться как в амбулаторных условиях, так и на дому. А решение о прекращении наблюдения при выздоровлении или стойкой ремиссии будет принимать врачебная комиссия. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

Законоатель уточнил, что по четырем группам разделены пациентов с расстройствами, возникшими из-за приема психоактивных веществ; из-за приема алкоголя; те, кто ранее состоял на диспансерном учете из-за хронического и затяжного психического расстройства. При этом определять группу наблюдения и назначать профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия в отношении граждан будет психиатр-нарколог.

В РФ будут оперативно отзывать водительские права при выявлении опасных болезней.

Фото: Piter.tv