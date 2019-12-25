Петербург готовится снизить выплату за контракт с Минобороны до 1,4 млн рублей

Выплаты контрактникам в Петербурге могут сократить уже в октябре.

В Петербурге планируют изменить размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны. По данным "Фонтанки", с октября сумма может снизиться с 4,5 млн до 1,4 млн рублей. Об этом издание сообщило 6 октября.

При этом отдельные условия могут установить для операторов беспилотников. По информации "Фонтанки", им планируют выплачивать 3,9 млн рублей единовременно. В информационном центре по вопросу заключения контрактов изданию также сообщили, что заключить контракт на прежних условиях уже не получится.

Изменения могут вступить в силу уже в октябре. По данным "Фонтанки", накануне прошла видеоконференция с муниципальными округами Петербурга, где рекомендовали убрать с сайтов баннеры о заключении контрактов. Часть муниципалитетов уже выполнила это указание. Собеседник издания предположил, что происходящее может быть связано с подготовкой новой рекламной кампании.

Ранее размер выплаты в Петербурге неоднократно увеличивался. В феврале 2026 года региональную выплату повысили до 3,5 млн рублей, а с учетом федеральной выплаты и социальной выплаты при трудоустройстве на городское предприятие общая сумма достигла 4,5 млн рублей.

Сейчас общая выплата складывается из 3 частей: 3,5 млн рублей из бюджета Петербурга, 600 тыс. рублей социальной выплаты при трудоустройстве на городское предприятие и 400 тыс. рублей из федерального бюджета.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)