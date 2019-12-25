На Бассейной улице водитель сбил семиклассника на электросамокате

Подросток был госпитализирован в больницу.

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний школьник. Утром 13 декабря, около 8:10, 48-летний водитель автомобиля "Киа-Рио", двигаясь по Кубинской улице, совершил наезд на электросамокат, которым управлял семиклассник.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе у дома 1 по Бассейной улице. По предварительной информации, школьник переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора, не спешившись с самоката.

В результате столкновения мальчик получил перелом позвоночника и ушибы, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 ч. 2 КоАП РФ. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Кронштадте задержан подозреваемый в поджоге мусорных контейнеров.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области