Электросамокатчик сбил 84-летнюю жительницу Колпино

Глава СК России поручил возбудить по факту происшествия уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на пожилую петербурженку, – следует из сообщения Информационного центра СК России.

По данным правоохранителей, инцидент имел место 7 апреля в Колпино. Неустановленное лицо, управляя электросамокатом, сбило 84-летнюю местную жительницу. В результате происшествия женщина получила перелом бедра и была госпитализирована. Позже в ГСУ СК России по Санкт-Петербурга по данному факту была организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Информационный центр СК России

Ранее мы сообщали, что суд в Петербурге запретил ходить в школу подростку, подозреваемому в давлении на свидетелей драки.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу