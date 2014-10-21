Суд в Петербурге запретил ходить в школу подростку, подозреваемому в давлении на свидетелей драки

Однако он обязан являться по вызову следователя и суда.

Колпинский районный суд Петербурга отказался заключить под стражу подростка, обвиняемого в принуждении одноклассника к даче ложных показаний. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 3 апреля юноша в школе Колпинского района вынудил сверстника записать видео с извинениями за публикацию фотографий участников конфликта у торгового центра "Меркурий" в закрытом чат-канале мессенджера. Другого ученика он заставил извиняться за обращение в правоохранительные органы с информацией о произошедшем.

Обвиняемый утверждает, что непричастен к этим событиям. Суд отклонил ходатайство следствия о его аресте, выбрав меру пресечения в виде запрета определенных действий.

До 6 июня юноше запрещено покидать жилье ночью, посещать школу, контактировать с участниками дела и пользоваться средствами связи. Однако он обязан являться по вызову следователя и суда.

Ранее Бастрыкин поручил доложить об избиении несовершеннолетнего на Большой Монетной.

Фото: Piter.TV