Из окна многоэтажки в Невском районе выпал подросток

Семья мальчика благополучная, неполная.

Под окнами дома в Веселом Поселке обнаружили тело 17-летнего подростка, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Погибший школьник был найден 18 февраля во дворе на улице Дыбенко в Петербурге. По предварительным данным, ученик 10 класса выпал из окна квартиры на 15-м этаже.

Семья подростка благополучная, неполная, он проживал с отцом и на учете не состоял. В настоящее время правоохранители изучают мобильный телефон и системный блок компьютера мальчика.

Ранее на Piter.TV: под окнами дома в Пушкине нашли подростка.

Фото: Piter.TV