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Из окна многоэтажки в Невском районе выпал подросток
Сегодня, 8:15
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Из окна многоэтажки в Невском районе выпал подросток

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Семья мальчика благополучная, неполная.

Под окнами дома в Веселом Поселке обнаружили тело 17-летнего подростка, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Погибший школьник был найден 18 февраля во дворе на улице Дыбенко в Петербурге. По предварительным данным, ученик 10 класса выпал из окна квартиры на 15-м этаже. 

Семья подростка благополучная, неполная, он проживал с отцом и на учете не состоял. В настоящее время правоохранители изучают мобильный телефон и системный блок компьютера мальчика.

Ранее на Piter.TV: под окнами дома в Пушкине нашли подростка. 

Фото: Piter.TV

Теги: веселый поселок, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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