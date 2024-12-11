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Под окнами дома в Пушкине нашли подростка
Сегодня, 12:04
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Под окнами дома в Пушкине нашли подростка

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У пострадавшего зафиксировали кататравму, закрытый перелом левой голени со смещением отломков.

Подросток выпал с высоты третьего этажа в Пушкине, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 12 февраля 14-летний мальчик позвонил своей матери и сообщил о случившемся. Его увезли от дома по Красносельскому шоссе в больницу №1.

У пострадавшего зафиксировали кататравму, закрытый перелом левой голени со смещением отломков. В настоящее время пациент находится в реанимации. 

Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. 

Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассник выпал из окна пятого этажа школы в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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