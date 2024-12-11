Под окнами дома в Пушкине нашли подростка

Подросток выпал с высоты третьего этажа в Пушкине, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ночью 12 февраля 14-летний мальчик позвонил своей матери и сообщил о случившемся. Его увезли от дома по Красносельскому шоссе в больницу №1.
У пострадавшего зафиксировали кататравму, закрытый перелом левой голени со смещением отломков. В настоящее время пациент находится в реанимации.
Все обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
Ранее мы рассказывали о том, что шестиклассник выпал из окна пятого этажа школы в центре Петербурга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все