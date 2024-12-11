Шестиклассник выпал из окна пятого этажа школы в центре Петербурга

Прибывшие на место происшествия медицинские работники госпитализировали ребенка.

В центре Петербурга в школе шестиклассник выпал из окна. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел в образовательном учреждении №210, расположенном на Невском проспекте, дом 14. Около полудня из окна пятого этажа учебного заведения выпал подросток.

Прибывшие на место происшествия медицинские работники госпитализировали ребенка. По предварительным данным, мальчик выпал из окна своего класса во время перемены.

Сейчас уточняются все детали произошедшего.

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Фото: Piter.TV