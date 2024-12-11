Велосипедист избил пешехода в Парголово

Подозреваемый заявил, что пешеход отказался уступить дорогу, поэтому ему пришлось сбавить скорость, что вызвало у него сильное раздражение.

В прокуратуре Выборгского района Петербурга утвердили обвинительное заключение против 27-летнего жителя города. Его обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений), сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 12 августа 2024 года на улице Ломоносова в Парголово произошел инцидент между велосипедистом и пешеходом. В ходе конфликта мужчина нанес пешеходу удар кулаком в лицо, после чего скрылся с места происшествия.

После удара пострадавший упал на асфальт, ударился головой и потерял сознание. Его доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый заявил, что пешеход отказался уступить дорогу, поэтому ему пришлось сбавить скорость, что вызвало у него сильное раздражение.

Дело передано в Выборгский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что подростки брызнули из газового баллончика в лицо шестикласснику на Космонавтов.

Фото: Piter.TV