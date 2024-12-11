Подростки брызнули из газового баллончика в лицо шестикласснику на Космонавтов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 19 января, в 18:34 в полицию Московского района поступила информация от одной из местных жительниц о том, что группа подростков распылила газовый баллончик в лицо её 10-летнему внуку.

Позже с заявлением обратилась также мать пострадавшего ребёнка. Было установлено, что происшествие случилось примерно в 17:00 возле дома № 88 на проспекте Космонавтов.

На текущий момент телефонных сообщений по данному факту больше не поступало. Полиция проводит проверку по этому инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV