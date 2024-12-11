Муж прокусил жене шесть пальцев в Парголово

После оказания медицинской помощи женщина вернулась домой.

В Парголово зафиксирован инцидент с агрессивным мужем. Его супруга была доставлена в травмпункт с повреждениями шести пальцев.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 19 января утром в травмпункт Выборгского района на улице Курчатова поступила 42-летняя жительница Петербурга с нетипичными ранами. Женщина имела укусы на трёх пальцах правой руки и трёх пальцах левой.

Пациентка объяснила врачам, что около трёх часов ночи в своей квартире на Юкковском шоссе в Парголово её укусил собственный муж. После оказания медицинской помощи женщина вернулась домой.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка выпила чай со стеклом в ресторане восточной кухни.

Фото: Piter.TV