Петербурженка выпила чай со стеклом в ресторане восточной кухни

Врачи обнаружили в её пищеводе посторонний предмет.

В Петербурге госпитализировали девушку в состоянии средней степени тяжести после визита в ресторан восточной кухни на Большом проспекте Петроградской стороны, пишет "Фонтанка". Врачи обнаружили в её пищеводе посторонний предмет.

Этот случай произошел вечером в субботу, 18 января. Девушка сообщила, что до того, как она попала в медицинское учреждение, заметила осколки стекла в чашке чая, которую ей принесли.

Тем не менее, пострадавшая заявила, что не предъявляет никаких жалоб к заведению, добавив, что ситуация уже урегулирована.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки "зимние травмы" в Петербурге получили 73 человека.

Фото: Piter.TV