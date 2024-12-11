За сутки "зимние травмы" в Петербурге получили 73 человека

Из них 38 человек получили переломы.

За прошедшие сутки в Петербурге 73 человека обратились за медицинской помощью после падений на скользких участках дорог. Более половины из них госпитализированы с различными переломами, пишет "Царьград".

Все больше жителей города страдают от так называемых "зимних травм", вызванных гололедом на улицах, в метро, на парковках и возле магазинов. Наиболее частыми повреждениями являются переломы лучевой кости и лодыжек со смещениями.

Только за последние сутки из-за образовавшегося на улицах Петербурга гололеда пострадало 73 человека, из которых 38 получили переломы. Врачи также зафиксировали у пациентов ушибы, ссадины, гематомы и случаи сотрясения мозга.

Особенно пострадал 52-летний житель города Алексей, который поскользнулся и упал на Московском шоссе. В результате он получил перелом левой скулы, нижней стенки глазницы и носа, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В настоящее время он проходит лечение в больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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Фото: Piter.TV