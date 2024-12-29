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Петербуржцам напомнили о правилах безопасности на дороге в новогодние праздники

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Новогодние праздники — это время радости и веселья, но они не должны омрачаться трагическими происшествиями.

В связи с приближением новогодних праздников Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах, особенно при длительных поездках.

С увеличением трафика в праздничные дни Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к повышенной внимательности. Водителям рекомендуется проверить исправность автомобиля, планировать маршрут и делать остановки для отдыха. Важно исключить употребление алкоголя за рулем. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

ГИБДД призывает к ответственности на дорогах, чтобы праздники были безопасными и радостными.

Ранее Piter.TV сообщал, что на подземной парковке в Буграх загорелись авто.

Видео: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

Теги: новогодние праздники, новый год, полиция санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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