На подземной парковке в Буграх загорелись авто

Для ликвидации огня на место прибыли сотрудники 147-й и 100-й пожарных частей Леноблпожспаса.

В ночь на субботу, 28 декабря, примерно в 00:30 на улице Школьная в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области произошёл пожар в автомобиле, стоящем на парковке рядом с жилым домом.

Инцидент классифицировали как возгорание уровня 1 БИС. Как сообщает 47channel, из здания были эвакуированы 25 человек. Остальные жители покинули квартиры до приезда пожарной службы.

Для ликвидации огня на место прибыли сотрудники 147-й и 100-й пожарных частей Леноблпожспаса. К 01:38 пожар был потушен. В результате инцидента полностью уничтожены два автомобиля.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что в ангаре на Салова вспыхнул пожар.

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