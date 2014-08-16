В ангаре на Салова вспыхнул пожар

В ангаре огонь распространился на площадь 4 квадратных метра.

В субботу, 28 декабря, в 11:39 произошел пожар во Фрунзенском районе на улице Салова, дом 46.

В ангаре огонь распространился на площадь 4 квадратных метра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в 12:10 пожар был потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Для борьбы с огнем были задействованы силы МЧС: 3 единицы техники и 15 сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в доме на Пражской улице эвакуировали 10 человек.

Фото: Piter.TV