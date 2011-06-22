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При пожаре в доме на Пражской улице эвакуировали 10 человек
Сегодня, 15:31
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При пожаре в доме на Пражской улице эвакуировали 10 человек

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В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов".

Во Фрунзенском районе днем 26 декабря произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Пражская, 27, поступила на пульт спасателей в 13:18. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". С огнем справились к 14:31. 

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Шелгунова загорелся балкон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, пражская улица, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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