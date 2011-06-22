При пожаре в доме на Пражской улице эвакуировали 10 человек

В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов".

Во Фрунзенском районе днем 26 декабря произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Пражская, 27, поступила на пульт спасателей в 13:18. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". С огнем справились к 14:31.

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV