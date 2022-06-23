В доме на Шелгунова загорелся балкон

Жители дома сами справились с огнем до прибытия спасателей.

В среду, 25 декабря, в Петербурге случился пожар в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

В 15:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Шелгунова, дом 9, корпус 1, литера A. Спасатели установили, что огонь распространялся на 13-м этаже дома. На общем балконе происходил пожар площадью 1 квадратный метр.

Жители дома сами справились с огнем до прибытия спасателей. Информация о пострадавших не поступала. На место пожара приехали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей.

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Фото: Piter.TV