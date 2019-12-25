В Невском районе построят школу с бассейном и мемориальной площадью

Учебное заведение рассчитано на учеников всех возрастов.

В Санкт-Петербурге утвердили проект новой школы на 475 мест, которая появится в муниципальном округе Народный, на Русановской улице. Проект разработан архитектурным бюро "БИП" и предусматривает современное здание с просторными классами, библиотекой, актовым залом и спортивным блоком с бассейном. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Учебное заведение рассчитано на учеников всех возрастов. В школе появятся не только учебные и спортивные помещения, но и залы для творчества и отдыха. На территории запланированы футбольное поле, площадки для игр и занятий спортом.

Отдельное внимание уделено мемориальной зоне — рядом со зданием школы создадут благоустроенную площадь с сохранённым воинским захоронением, которое станет частью общественного пространства.

Фасады здания оформят в современном стиле. Спортивный блок выделят металлическими панелями насыщенного медного цвета, перекликающимися с кирпичной архитектурой Петербурга.

Недавно в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре