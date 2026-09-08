Петербуржца заключили под стражу до 5 ноября за убийство и покушение на убийство на бульваре Трудящихся

Один из пострадавших скончался в больнице.

Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Рубинина, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, 5 сентября Рубинин, около дома 18 по бульвару Трудящихся в Колпинском районе "нанес неустановленным колюще-режущим предметом" не менее двух ударов в грудь и не менее одного удара в область бедра Х., причинив последнему боль и телесные повреждения. После чего Рубинин нанес не менее двух ударов в грудь и живот Т. От данных травм он позднее скончался в больнице. По данным следователей, Даниил сделал это умышленно в связи с возникшим личным неприязненным отношением к Т. и Х.

Рубинин официально не трудоустроен, не имеет постоянного источника дохода, а соответственно, средств к существованию, ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, что свидетельствует о сформировавшемся и пренебрежительном отношении к закону и нормам морали, может оказать психическое и физическое давление на свидетелей и потерпевшего, поскольку Рубинину известны данные личности последних, давших изобличающие его показания, также Рубинин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства и иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. следователи

На основании всего вышеизложенного суд заключил Рубинина под стражу до 5 ноября 2026 года.

Фото и видео: МАКС / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга