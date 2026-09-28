Пропавшую в Абхазии российскую туристку нашли убитой

Следственно-оперативная группа Абхазии и эксперты-криминалисты собрали соответствующие материалы, расследования проводит прокуратура Гагрского района.

Российская туристка из Оренбургской области, пропавшая на территории Абхазии, найдена убитой. Соответствующее заявление в видеоролике сделали представители республиканского МВД. В социальных сетях правоохранительные органы отметили, что 26-летняя Амина Бикбова несколько дней не выходила на связь. Известно, что девушка ранее отдыхала в город Гагра. Родственники обратились за помощью в милицию, после чего начались поиски. В результате оперативники установили круг лиц, с которыми общалась пропавшая иностранка.

Задержан подозреваемый в убийстве житель города Гудауты. <...> Подозрение оперативников вызвал временно проживающий и работающий в городе Гагра Абухба Эдгар Гаревич, 2001 года рождения, — житель Гудауты, который вечером 23 сентября встретился с Аминой Бикбовой на проспекте Ардзинба, после чего они уехали на такси. Последний был доставлен в управление внутренних дел, где при допросе признался в убийстве.

Фигурант расследования объяснил, что он, находясь в арендуемом жилье в селе Псахара, во время ссоры задушил девушку. Пытаясь скрыть следы своего преступления, утром 24 сентября мужчина на автомобиле знакомого вывез тело жертвы в район Бзыбского ущелья и оставил его в кустах у проселочной дороги. По словам злоумышленника, телефон и личные вещи россиянки он выбросил в мусорный контейнер.

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Фото и видео: Telegram / МВД Абхазии