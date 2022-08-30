В Петербурге гражданина Украины с ВНЖ в РФ отправили на СВО. Выплаты пришлось добиваться через суд

Мужчину призвали по мобилизации и отправили в ДНР и ЛНР в 2022 году.

Гражданин Украины с видом на жительство (ВНЖ) в РФ, проживающий в Петербурге, после нахождения в зоне СВО не мог получить выплату. Ему помог суд, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 4 сентября.

Мужчину призвали по мобилизации и отправили в ДНР и ЛНР в 2022 году. В июле прошлого года петербуржца уволили в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, а в декабре он получил паспорт гражданина РФ.

После этого горожанин обратился в администрацию Колпинского района за выплатой, предусмотренной постановлением правительства, и в апреле этого года получил отказ, поскольку "на момент мобилизации он гражданином РФ не являлся". Тогда мужчина пошел в прокуратуру, а прокуратура с иском обратилась в суд.

Колпинский районный суд сказал, что жителя Петербурга призывали как гражданина РФ, несмотря на отсутствие гражданства. Так, он имеет право на льготы и выплаты.

Суд признал отказ администрации незаконным и обязал произвести назначение выплаты уроженцу Полтавской области, гражданину России. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

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