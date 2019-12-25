  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На счет участника СВО вернули незаконно списанные 190 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры Петербурга
Сегодня, 9:14
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На счет участника СВО вернули незаконно списанные 190 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры Петербурга

0 0

Задолженность взыскало одно из коллекторских агентств.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. Одно из коллекторских агентств взыскало с мужчины задолженность в размере около 190 тыс. рублей за счет денег на его счете в банке, сообщили 27 марта в надзорном ведомстве. 

Отмечается, что принятие решения о взыскании задолженности за счет средств на счетах недопустимо и должно быть приостановлено. Так, после вмешательства прокуратуры списанные деньги возвращены на счет военнослужащего. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге участника СВО сожительница обманула на 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: возврат денег, прокуратура, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии