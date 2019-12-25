На счет участника СВО вернули незаконно списанные 190 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры Петербурга

Задолженность взыскало одно из коллекторских агентств.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. Одно из коллекторских агентств взыскало с мужчины задолженность в размере около 190 тыс. рублей за счет денег на его счете в банке, сообщили 27 марта в надзорном ведомстве.

Отмечается, что принятие решения о взыскании задолженности за счет средств на счетах недопустимо и должно быть приостановлено. Так, после вмешательства прокуратуры списанные деньги возвращены на счет военнослужащего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге участника СВО сожительница обманула на 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV