В Петербурге участника СВО сожительница обманула на 5 млн рублей

Мужчина находился в зоне СВО до февраля.

В Петербурге участника СВО обманула на деньги сожительница из Выборгского района. Женщина также похитила у него машину, пишет 78.ru.

Отношения начались у молодых людей весной 2024 года, спустя время они стали вместе проживать. Мужчина находился в зоне СВО с ноября до февраля 2025 года. Своей возлюбленной он оставил 500 тыс. рублей, банковскую карту и машину за 4,2 млн рублей.

По договоренности пары, деньги, поступающие на счет, остаются пока у женщины. Отношения прекратились, и выяснилось, что автомобиль бывшая сожительница продала своей сестре, а выручку потратила. Так, материальный ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ имени Джанелидзе участник СВО нападал на пациентов.

Фото: Piter.TV