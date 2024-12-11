В НИИ имени Джанелидзе участник СВО нападал на пациентов

Мужчине провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа.

В Петербурге из НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе раньше времени выписали раненого участника СВО. Предварительно, мужчина проявлял агрессию в отношении пациентов. Его успокаивала военная полиция, пишет 10 февраля "Фонтанка".

Отмечается, что бойца должны были выписать "со дня на день", и ситуацию пытался уладить даже главный врач. Однако после одного из инцидентов пришлось вызвать правоохранителей.

Мужчине провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа, он находился в медицинском учреждении с 4 ноября прошлого года.

Участника СВО перевели в другую больницу города, где он будет еще два месяца. Состояние пострадавшего "нестабильно".

Ранее мы рассказывали о том, что суд в Петербурге арестовал троих за хищение денег с карт участников СВО.

Фото: Piter.TV