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В НИИ имени Джанелидзе участник СВО нападал на пациентов
Сегодня, 16:39
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В НИИ имени Джанелидзе участник СВО нападал на пациентов

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Мужчине провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа.

В Петербурге из НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе раньше времени выписали раненого участника СВО. Предварительно, мужчина проявлял агрессию в отношении пациентов. Его успокаивала военная полиция, пишет 10 февраля "Фонтанка". 

Отмечается, что бойца должны были выписать "со дня на день", и ситуацию пытался уладить даже главный врач. Однако после одного из инцидентов пришлось вызвать правоохранителей. 

Мужчине провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа, он находился в медицинском учреждении с 4 ноября прошлого года. 

Участника СВО перевели в другую больницу города, где он будет еще два месяца. Состояние пострадавшего "нестабильно". 

Ранее мы рассказывали о том, что суд в Петербурге арестовал троих за хищение денег с карт участников СВО. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии скорой помощи имени джанелидзе, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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