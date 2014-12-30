Ветеран СВО Миличкин стал финалистом программы "Время героев Петербурга"

Участник СВО планирует работать в администрации.

Ветеран СВО Михаил Миличкин стал финалистом первого набора образовательной программы "Время героев Санкт-Петербурга". Губернатор Александр Беглов сообщил, что большую часть жизни Миличкин посвятил патриотическому воспитанию молодежи, что отразил в конкурсном эссе.

После завершения обучения участник программы планирует применить полученные знания на государственной службе. Рассматриваются варианты трудоустройства в комитете по внешним связям или комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

В настоящее время участники программы проходят стажировку в органах государственной власти. По словам Беглова, это позволяет получить практический опыт работы в администрации.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга