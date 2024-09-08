Делегация из ДНР изучает передовые методики в системе образования Петербурга

Педагоги из Мариуполя посетили Санкт-Петербург в рамках федерального проекта «Лица дружбы», где ознакомились с работой местных образовательных учреждений и обменялись опытом с коллегами.

Делегация педагогов из Дворца детского и юношеского творчества Мариуполя (ДНР) прибыла в Санкт-Петербург для участия в проекте "Лица дружбы". В рамках визита они посетили Дворец учащейся молодежи, где познакомились с его техническим оснащением и образовательными программами.

Директор учреждения Андрей Борщевский провел для гостей экскурсию, отметив сочетание исторических интерьеров с современным оборудованием. Особое внимание уделили встрече с художественным руководителем Оркестра имени П.И. Смирнова Юрием Смирновым, который рассказал о значении музыкального образования.

Кроме того, педагоги из ДНР посетили Музей истории профессионального образования Санкт-Петербурга и приняли участие в мастер-классах по методикам петербургских коллег. В завершение визита делегации вручили памятные подарки.

Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга