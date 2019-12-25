ВС РФ серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске и Димитрове ДНР

Логистика Вооруженных сил Украины в Красноармейске и соседнем городе Димитрове (украинские названия населенных пунктов - Покровск и Мирноград соответственно) сейчас серьезно нарушена. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Глава нового региона страны отметил, что армия противника в своем большинстве на указанном участке специальной военной операции отрезана.

Свободная логистическая составляющая - от возможности доставлять боеприпасы, а также проводить ротации. Но тем не менее еще говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, пока преждевременно. Денис Пушилин, глава ДНР

В Димитрове также после освобождения российскими военнослужащими Новоэкономического перерезаны основные пути снабжения ВСУ. В результате бойцы киевского режима находится в такой ситуации, когда им сложно будет даже отступить.

Пушилин: ВС РФ наиболее активно продвигаются в ДНР на красноармейском направлении.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.