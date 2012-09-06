  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пушилин: ВС РФ наиболее активно продвигаются в ДНР на красноармейском направлении
Сегодня, 9:44
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин: ВС РФ наиболее активно продвигаются в ДНР на красноармейском направлении

0 0

В ДНР рассказали об оперативной ситуации на СВО.

Вооруженные силы России наиболее активно продвигаются в Донецкой народной республике на красноармейском оперативном направлении зоны проведения специальной военной операции.  Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник Денис Пушилин. Глава нового региона страны отметил, что сражения с армией киевского режима начались на окраинах города Димитрова (Мирнограда), Вооруженная группировка противника на этом участке фронта сейчас оказалась в крайне затруднительном положении. Дополнительно наши бойцы улучшили свои позиции вблизи населенного пункта Роднинское в ДНР.

Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на красноармейском направлении.

Денис Пушилин, глава ДНР

Российские военнослужащие захватили пленных ВСУ в районе населенного пункта Александро-Калиново, а положение врага на указанном участке ухудшается.

Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: всу, денис пушилин, днр, красноармейское направление, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии