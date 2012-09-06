В ДНР рассказали об оперативной ситуации на СВО.

Вооруженные силы России наиболее активно продвигаются в Донецкой народной республике на красноармейском оперативном направлении зоны проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник Денис Пушилин. Глава нового региона страны отметил, что сражения с армией киевского режима начались на окраинах города Димитрова (Мирнограда), Вооруженная группировка противника на этом участке фронта сейчас оказалась в крайне затруднительном положении. Дополнительно наши бойцы улучшили свои позиции вблизи населенного пункта Роднинское в ДНР.

Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, наверное, все же стоит отметить, зафиксированы на красноармейском направлении. Денис Пушилин, глава ДНР

Российские военнослужащие захватили пленных ВСУ в районе населенного пункта Александро-Калиново, а положение врага на указанном участке ухудшается.

Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.