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Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР
Сегодня, 14:00
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Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР

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В ДНР оценили значимость контроля над селом на ход продвижения российских бойцов по ДНР.

Освобождение населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике открывает возможность для Вооруженных сил России перекрыть важный путь снабжения Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник, глава ДНР Денис Пушилин. Он прокомментировал вчерашнее сообщение от министерства по обороне страны, что на оперативном константиновском направлении в зоне специальной военной операции бойцам удалось взять под свой контроль село.

Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: белая гора, денис пушилин, днр, новые регионы, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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