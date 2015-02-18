Пушилин: освобождение Белой Горы позволяет перерезать путь снабжения ВСУ в ДНР

В ДНР оценили значимость контроля над селом на ход продвижения российских бойцов по ДНР.

Освобождение населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике открывает возможность для Вооруженных сил России перекрыть важный путь снабжения Вооруженных сил Украины в районе Константиновки. Соответствующее заявление сделал журналистам телеканала "Россия-24" российский чиновник, глава ДНР Денис Пушилин. Он прокомментировал вчерашнее сообщение от министерства по обороне страны, что на оперативном константиновском направлении в зоне специальной военной операции бойцам удалось взять под свой контроль село.

Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о проблемах ВСУ, возникших после освобождения Николаевки.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.