Прокуратура помогает участнику СВО получить более 230 тыс. рублей долга в Петербурге

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. В районном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника в пользу военнослужащего свыше 230 тыс. рублей. При этом меры для оценки имущества должника приняты не были, рассказали 3 декабря в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес руководителя районного отдела судебных приставов, сейчас его рассматривают.

