Прокуратура помогает участнику СВО получить более 230 тыс. рублей долга в Петербурге
Сегодня, 9:28
Прокурор внес представление в адрес руководителя районного отдела судебных приставов.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. В районном отделе судебных приставов возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника в пользу военнослужащего свыше 230 тыс. рублей. При этом меры для оценки имущества должника приняты не были, рассказали 3 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя районного отдела судебных приставов, сейчас его рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: мошенник оставил участника СВО без протеза и 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

