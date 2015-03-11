Мошенник оставил участника СВО без протеза и 800 тыс. рублей

В связи с обстоятельствами дела СУ УМВД России по Выборгскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").

Во вторник, 18 ноября, в отдел полиции Выборгского района Петербурга поступил сигнал от участника специальной военной операции, заявившего о факте мошенничества. Потерпевший, 37-летний военный, пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что в феврале текущего года некий незнакомец связался с ним, пообещав изготовить современный протез по существенно заниженной стоимости. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Получив от военнослужащего 800 тыс. рублей, неизвестный скрылся, оставив мужчину без ожидаемой медицинской помощи и денег. В связи с обстоятельствами дела СУ УМВД России по Выборгскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Проведённые оперативно-разыскные мероприятия позволили правоохранительным органам установить личность виновного лица и произвести его задержание. Установлено, что преступником является 43-летний глава одной из строительных фирм, ранее судимый за совершение разбойного нападения. Сам задержанный признался, что полученные деньги использовал исключительно для собственных нужд.

Сотрудники полиции предполагают, что дальнейшее расследование может выявить дополнительные эпизоды аналогичных преступлений, совершённых данным лицом. Подозреваемый взят под стражу в установленном законом порядке.

