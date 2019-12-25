Охранник бара на Белградской задержан за избиение посетителя

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В воскресенье, 30 ноября, сотрудники полиции Фрунзенского района получили сообщение из больницы о госпитализации 26-летнего жителя Петербурга в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 29 ноября около5:00 в баре на Белградской улице, дом 30. Между мужчиной и сотрудником охраны возник конфликт, в результате которого потерпевшему были нанесены травмы. В тот же вечер, 30 ноября, около 20:00, следователями отдела уголовного розыска был задержан подозреваемый — 29-летний сотрудник службы безопасности вышеуказанного бара, проживавший по адресу: Будапештская улица, дом 44, корпус 2.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Задержанный находится под стражей согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка с улицы Грибакиных отдала курьеру мошенников золотые монеты на 2,1 млн рублей.

Фото: Piter.TV