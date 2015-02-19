Пенсионерка с улицы Грибакиных отдала курьеру мошенников золотые монеты на 2,1 млн рублей

Задержанным курьером оказался мужчина 1998 года рождения, задержанный около собственного жилища на улице Крыленко.

В Петербурге сотрудники полиции задержали молодого мужчину, подозреваемого в участии в мошеннической схеме с участием пенсионерки, лишившейся ценных активов, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 19 ноября, когда пожилая женщина, проживающая в доме на улице Грибакиных в Невском районе, обратилась в правоохранительные органы. Она пояснила, что злоумышленники звонили ей, убеждая перевести сбережения в ценные металлы. Поддавшись уговорам, потерпевшая приобрела 6 золотых инвестиционных монет общей стоимостью 2 155 800 рублей и передала их курьеру.

Возбудив уголовное дело, сотрудники оперативно-розыскной службы установили личность курьера-мошенника спустя 8 дней. Им оказался мужчина 1998 года рождения, задержанный около собственного жилища на улице Крыленко. Фигуранта арестовали, теперь следователям предстоит определить степень его участия в иных аналогичных правонарушениях. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что телефонный мошенник похитил почти 30 млн рублей у пенсионера из Зеленогорска.

Фото: Piter.TV