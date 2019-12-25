Телефонный мошенник похитил почти 30 млн рублей у пенсионера из Зеленогорска

Сотрудниками подразделения уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в причастности к данному преступлению.

В воскресенье, 16 ноября, в правоохранительные органы Кировского района Петербурга поступило заявление от 81-летнего жителя дома №1 на Гражданской улице города Зеленогорска о совершенном в отношении него мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Заявитель рассказал, что в период с 1 по 17 октября ему неоднократно звонили незнакомые лица, выдававшие себя за представителей различных организаций. В результате манипуляций потерпевший согласился передать денежные средства третьим лицам, уверенным его в необходимости их "декларирования".

В обозначенный временной промежуток пожилой человек лично передал двум неизвестным гражданам крупную сумму денег в размере 29 580 000 рублей недалеко от дома №115 на Ленинградском проспекте.

Возбуждено уголовное дело по пункту четвертому статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("мошенничество"). 25 ноября в 15:30 сотрудниками подразделения уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в причастности к данному преступлению. В отношении него выбрана процессуальная мера пресечения в форме обязательства являться по вызовам следственных органов.

Фото: Piter.TV