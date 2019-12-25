Пьяные подростки устроили дебош в автобусе на Богатырском

Полицейские предпринимают необходимые меры для розыска и задержания хулиганов.

В понедельник, 24 ноября, примерно в 0:09, водитель автобуса № 184 обратился в правоохранительные органы Приморского района с заявлением о повреждении своего транспортного средства. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, у дома № 55 на Богатырском проспекте группой подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, было разбито стекло автобуса, после чего молодые люди поспешно покинули место происшествия.

На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы, которым была установлена следующая картина произошедшего: внутри салона находились несовершеннолетние пассажиры, активно выражавшие недовольство поведением водителя и вступившие с ним в открытый конфликт. Один из участников компании нанес резкий удар рукой по оконному стеклу, вследствие чего оно оказалось повреждено, после чего вся группа покинула транспорт.

В настоящее время ведётся расследование обстоятельств случившегося, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские предпринимают необходимые меры для розыска и задержания хулиганов.

Фото: Piter.TV