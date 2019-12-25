Прокуратура помогает участнику СВО из Петербурга вернуть 20 тыс. рублей, которые были списаны коллекторами

Прокуратура внесла представление в адрес руководства коллекторского агентства с требованием о возврате суммы.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению матери участника СВО. В отношении него мировым судьей вынесен приказ о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 20 тыс. рублей в пользу коллекторского агентства. Позже приказ отметили, рассказали 9 сентября в надзорном ведомстве.

В нарушение законодательства денежные средства списали со счета, на который поступали выплаты. Прокуратура внесла представление в адрес руководства коллекторского агентства с требованием о возврате суммы. Сейчас ситуация остается на контроле.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга помогает пенсионерке вернуть более 700 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV