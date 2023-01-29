  1. Главная
Прокуратура Петербурга помогает пенсионерке вернуть более 700 тыс. рублей
Сегодня, 15:46
Мошенники убедили женщину перевести сумму на "безопасный" банковский счет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. В августе прошлого года она стала жертвой телефонных мошенников. 

По данным надзорного ведомства, злоумышленники убедили женщину перевести 730 тыс. рублей на "безопасный" банковский счет. Его владельцем является 20-летний житель Ростова-на-Дону. 

Прокурор направил в Советский районный суд города исковое заявление о взыскании с дропа указанной суммы и процентов за пользование чужими деньгами. В настоящее время заявление рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: с дропперши из Казани взыскали почти 200 тыс. рублей пожилой петербурженки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
