Прокуратура Петербурга помогает пенсионерке вернуть более 700 тыс. рублей

Мошенники убедили женщину перевести сумму на "безопасный" банковский счет.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению пенсионерки, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. В августе прошлого года она стала жертвой телефонных мошенников.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники убедили женщину перевести 730 тыс. рублей на "безопасный" банковский счет. Его владельцем является 20-летний житель Ростова-на-Дону.

Прокурор направил в Советский районный суд города исковое заявление о взыскании с дропа указанной суммы и процентов за пользование чужими деньгами. В настоящее время заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV