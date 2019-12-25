  1. Главная
С дропперши из Казани взыскали почти 200 тыс. рублей пожилой петербурженки
Сегодня, 15:45
По телефону пенсионерке сообщили о том, что с ее счета спишут все сбережения.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению 80-летней женщины. В феврале 2024 года ее обманули мошенники, рассказали в надзорном ведомстве. 

Потерпевшая перевела на "безопасный счет" 195 тыс. рублей, ведь по телефону пенсионерке сообщили о том, что иначе злоумышленники спишут с ее счета все сбережения. Деньги пришли на банковскую карту 23-летней жительницы Казани. 

Прокуратура направила в Советский районный суд исковое заявление о взыскании с дропперши неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены полностью. 

Ранее на Piter.TV: дроп из Кемерово вернет пенсионерке похищенные 350 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

