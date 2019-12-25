С дропперши из Казани взыскали почти 200 тыс. рублей пожилой петербурженки

По телефону пенсионерке сообщили о том, что с ее счета спишут все сбережения.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению 80-летней женщины. В феврале 2024 года ее обманули мошенники, рассказали в надзорном ведомстве.

Потерпевшая перевела на "безопасный счет" 195 тыс. рублей, ведь по телефону пенсионерке сообщили о том, что иначе злоумышленники спишут с ее счета все сбережения. Деньги пришли на банковскую карту 23-летней жительницы Казани.

Прокуратура направила в Советский районный суд исковое заявление о взыскании с дропперши неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены полностью.

Фото: Piter.TV