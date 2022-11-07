Дроп из Кемерово вернет пенсионерке похищенные 350 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга

Горожанку убедили в том, что якобы другие злоумышленники оформили на нее нотариальную доверенность и документ дает им доступ к банковским счетам.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. В феврале прошлого года она ответила на звонок мошенников, и этот разговор стал роковым, сообщили 2 сентября в надзорном ведомстве.

Горожанку убедили в том, что якобы другие злоумышленники оформили на нее нотариальную доверенность и документ дает им доступ к банковским счетам. Так, потерпевшая по указанию незнакомца сняла со счета 350 тыс. рублей и перевела их на продиктованный счет. Владельцем карты оказался житель Кемерово.

Прокурор направил в Заводский районный суд города исковое заявление о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены в полном объеме.

Фото: Piter.TV