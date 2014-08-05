  1. Главная
Полиция задержала курьера, забравшего у пенсионерки более 700 тыс. рублей на Лени Голикова
Сегодня, 10:57
Женщину заставили "задекларировать" средства.

Правоохранители Кировского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 28 июля в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения, проживающая в доме на улице Лени Голикова, с заявлением о том, что незнакомец под предлогом декларирования средств убедил ее отдать курьеру 710 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении этого преступления поймали мужчину 2006 года рождения. Расследование дела продолжается. 

Ранее на Piter.TV: задержан дроп, который лишил пенсионера из Парголово 20 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

