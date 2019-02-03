Задержан дроп, который лишил пенсионера из Парголово 20 млн рублей

Прибывшим полицейским 84-летний пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, и сообщил, что для поимки неких преступников необходимо передать свои деньги "связному".

В Петербурге оперативники задержали приезжего дропа, помогавшего мошенникам обмануть петербуржца. Мужчина из Парголово в итоге лишился 20 млн рублей, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 28 августа поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомый пенсионер, проживающий в доме 28 по Вокзальному шоссе в посёлке Парголово, передал мошенникам денежные средства.

Прибывшим полицейским 84-летний пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, и сообщил, что для поимки неких преступников необходимо передать свои деньги "связному". Поверив звонившим, пенсионер передал мошенникам 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Оперативниками во взаимодействии с коллегами районной полиции уже на следующий день по месту жительства на Арцеуловской аллее по подозрению в этом преступлении был задержан 27-летний житель Южно-Сахалинска.

